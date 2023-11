Erhöhte Wasserstände am Mittelrhein erreichen Maximum

Kaub (dpa) - Die Pegelstände am Mittelrhein werden wegen des anhaltenden Regens in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter ansteigen, am Wochenende aber ihren Scheitel erreichen. Am Freitagvormittag registrierte der Hochwassermeldedienst des rheinland-pfälzischen Landesamts für Umwelt am Pegel Kaub einen Wasserstand von 4,43 Metern mit steigender Tendenz. Dort werde für Sonntag ein Stand von 5,20 Meter prognostiziert, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts am Freitag.