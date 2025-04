Wasserstände am Rhein nach Regen wieder etwas höher

Köln/Bingen (dpa) - Nach den Niederschlägen der vergangenen Tage haben sich die Wasserstände am Rhein in Nordrhein-Westfalen wieder leicht erhöht. Noch gibt es Einschränkungen bei der Binnenschifffahrt. In den nächsten Tagen soll es aber im Bundesland zum Teil stark regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Die Pegelstände sollen damit weiter steigen.