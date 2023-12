Rheinpegel steigt: Hochwasserlage in Hessens entspannt sich

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hochwasserlage in Hessen entspannt sich vorläufig. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am Dienstag mitteilte, fallen die Wasserstände an den innerhessischen Gewässern, weil der Regen nachgelassen hat. Aktuell sei an sechs hessischen Pegeln die Meldestufe I überschritten.

Die Hochwasserwellen verlagerten sich derzeit in die Mittel- und Unterläufe des Lahngebietes, der Ederzuflüsse und der Kinzig. Ab Mittwoch könnten erneut aufkommende Niederschläge aber wieder zu steigenden Wasserständen führen, so eine Sprecherin.

Infolge von Regen und Tauwetter stiegen die Pegelstände am Rhein hingegen weiter an. Am Pegel Maxau bei Karlsruhe wurde die Schifffahrts-Hochwassermarke II überschritten, weshalb der Schiffsverkehr zum Erliegen kommt, wie der Hochwassermeldedienst des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte. Auch in den kommenden Tagen sollen die Rhein-Wasserstände weiter ansteigen. Gebietsweise muss mit überfluteten Uferbereichen gerechnet werden.

Bei Karlsruhe habe der Wasserstand des Rheins am Dienstag den Wert von rund 7,50 Metern überschritten. Der Höchststand könnte im Verlauf der Woche auf das Niveau eines alle fünf (8,29 Meter) bis zehn Jahre (8,57 Meter) vorkommenden Hochwassers steigen. In Mainz soll der Pegelstand in der Nacht zum Donnerstag 5,50 Meter erreichen, in Koblenz wurde für Dienstagabend die Überschreitung der Fünf-Meter-Marke erwartet.