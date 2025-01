Pegelstände in Hessen nach Regen gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - An den hessischen Flüssen hat der Regen für steigende Wasserstände gesorgt. Das Lahngebiet sei am Montag besonders betroffen gewesen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit: An drei Pegeln wurde dort demnach die Meldestufe 2 erreicht, im Fuldagebiet hingegen an einem Pegel. Aktuell liege aber nur noch der Pegel Gießen-Klärwerk an der Lahn über der Meldestufe 2. Dort werde der Wasserstand voraussichtlich noch leicht ansteigen. Über der Meldestufe 1 liegen hingegen acht Pegel.