Beim Hochwasser noch keine landesweite Entspannung in Sicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hochwasserlage in Hessen bleibt zumindest teilweise angespannt. «Aufgrund der unverändert feuchten Wetterlage ist hinsichtlich der Hochwassersituation in Hessen noch keine landesweite Entspannung in Sicht», teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag mit. Am Vormittag sei an 37 Pegeln die Meldestufe 1, an 5 Pegeln die Meldestufe 2 und am Pegel Bad Karlshafen im hessischen Weserabschnitt die Meldestufe 3 überschritten gewesen.