Wasserstände in Hessen sinken weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hochwasserlage in Hessen entspannt sich weiter. An den meisten Pegeln sind die Wasserstände weiter gefallen, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Donnerstag mitteilte. Bei Regen könnten demnach allerdings an einzelnen Pegeln in den kommenden Tagen wieder Meldestufen überschritten werden. «Durch neue Niederschläge ab Freitag könnten die Pegelstände vor allem in den Oberläufen der hessischen Gewässer wieder ansteigen», so das HLNUG. Nach aktuellen Berechnungen der Behörde werden die Wasserstände das Ausmaß der Feiertage aber nicht erreichen.