Hochwasser in Hessen - Wasserstände steigen weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der anhaltende Regen verschärft die Hochwasserlage in Hessen. Aktuell sei an 15 Pegeln die Meldestufe 1 überschritten, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag in Wiesbaden mit. «Der Schwerpunkt der Hochwasserlage befindet sich in Nordhessen in den Oberläufen der Einzugsgebiete von Fulda, Eder und Diemel sowie im Lahneinzugsgebiet», berichtete die Behörde. In Nordhessen stehe am Wochenende möglicherweise eine Überschreitung der Meldestufe 3 im Einzugsgebiet Diemel sowie an der Weser bevor. Dadurch könnten auch bebaute Gebiete überflutet werden, hieß es. Auch an der Kinzig und an Taunusgewässern seien Meldestufen überschritten.