Sturm beeinträchtigt Betrieb auf Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main (dpa) - Das Sturmtief «Zoltan» hat am Donnerstagabend den Betrieb auf dem Frankfurter Flughafen beeinträchtigt. Am Freitag hat sich nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport die Lage aber wieder normalisiert. Laut hessischem Verkehrsministerium erteilte die Luftaufsicht am Donnerstagabend 43 Ausnahmegenehmigungen für Starts nach 23.00 Uhr. Der letzte Start war eine Lufthansamaschine mit Ziel Belgrad.