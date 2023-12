Sturm behindert Schienenverkehr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Sturmtief «Zoltan» hat am Freitagmorgen zu Behinderungen im Schienenverkehr in Hessen geführt. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) kam es auf den Regionalbahnlinien 11, 12 und 15 wegen umgestürzter Bäume in der Nähe von Friedrichsdorf und Usingen (Hochtaunuskreis) zu Verspätungen und Ausfällen. Ähnliches galt für die Regionallinien 20, 21, 22 und 25 wegen umgestürzter Bäume auf der Strecke im Bereich Limburg. Beeinträchtigungen gab es nach Angaben der Deutschen Bahn auf der Verbindung zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Erfurt. Im Fernverkehr entfielen zudem die ICE/IC-Verbindungen Hamburg/Hannover - Kassel - Frankfurt/Stuttgart/Basel sowie die ICE-Züge Hamburg/Hannover - Kassel - Würzburg - München.