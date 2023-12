Hochwasser in Hessen über die Feiertage

Wiesbaden (dpa/lhe) - Durch anhaltenden Regen bahnt sich über Weihnachten eine neue Hochwasserlage in Hessen an. Da der Deutsche Wetterdienst auch in den kommenden Tagen mit Niederschlägen rechnet, dürften die Wasserstände vermutlich auch über die Feiertage steigen, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Das HLNUG erwartet die ersten Meldestufenüberschreitungen am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag. Der Fokus der Hochwasserlage liege im Weser- und Lahn-Einzugsgebiet. In Südhessen seien vor allem die Einzugsgebiete der Kinzig und Nidda sowie die Taunusgewässer betroffen. Auch Überschreitungen höherer Meldestufen seien möglich, hieß es.