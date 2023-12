Viel Regen und Wind auch über Weihnachten

Offenbach (dpa/lhe) - Ergiebige Regenfälle auch an Weihnachten dürften die Pegelstände an den Flüssen in Hessen weiter steigen lassen. Der Deutsche Wetterdienst warnte an Heiligabend vor Dauerregen, dabei bleibt es mit bis zu elf Grad und in den Hochlagen um sechs Grad sehr mild und teils stürmisch. Zu den bereits gefallenen Mengen von 30 bis 50 und vereinzelt um 60 Liter pro Quadratmeter dürften bis zum Abend im Nordhessischen Bergland weitere 5 bis 15 Liter hinzukommen.