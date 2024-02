Leichtes Hochwasser nach Dauerregen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Dauerregen hat für steigende Wasserstände in Teilen von Hessen gesorgt. Da der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag und in der Nacht zum Samstag mit weiteren Niederschlägen rechnet, ist von einem weiteren Ansteigen auszugehen, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag mitteilte. Derzeit haben sieben Pegel in Hessen die Meldestufe 1 überschritten, davon vier Pegel in Südhessen: Eppstein am Schwarzbach, Lorsch an der Weschnitz und zwei Pegel an der Kinzig. Die drei weiteren Pegel liegen an der Fulda im Vogelsberg.