Dauerregen in Hessen: Wasserstände in Flüssen steigen an

Am Dienstag war den Angaben nach an vier Pegeln die Meldestufe 1 überschritten: Bad Karlshafen an der Weser mit steigender Tendenz, der Pegel Eppstein am Schwarzbach ebenfalls mit steigender Tendenz sowie beide Pegel unterhalb der Edertalsperre: Affoldern und Fritzlar. Bei Meldestufe 1 sind die Gewässer randvoll, kleinere Uferbereiche werden überschwemmt.

Am hessischen Werra- und Weserabschnitt wurde im Lauf des Dienstags mit einem deutlichen Anstieg der Wasserstände gerechnet. An Rhein, Main und Neckar waren am Dienstag keine Meldestufen überschritten, wegen des Dauerregens werden aber auch dort die Wasserstände nach Einschätzung der Behörde wieder ansteigen. Am Pegel Rockenau/Neckar wurde in der Nacht zum Mittwoch das Überschreiten der Meldestufe 1 erwartet.