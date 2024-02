Pegelstände an Hessens Flüssen sinken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nachdem der Dauerregen in der vergangenen Woche in Teilen Hessens für leichtes Hochwasser gesorgt hatte, sinken die Wasserstände wieder. Am Montagvormittag überschritt keiner der Pegel im Bundesland die Meldestufe, wie eine Sprecherin des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte. Noch am Freitag hatten sieben Pegel in Hessen die Meldestufe 1 überschritten. Der nachlassende Regen am Wochenende habe zu einer Entspannung geführt, erklärte die Sprecherin. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt es in Hessen in der neuen Woche weitestgehend trocken. Der Prognose entsprechend seien in den kommenden Tagen keine erneuten Überschreitungen von Meldestufen zu erwarten, so das HLNUG.