Pegelstände an Lahn und Fulda gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Niederschläge der vergangenen Tage haben an einigen Flüssen in Hessen die Pegel steigen lassen. Nach den aktuellen Karten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ist an der Lahn in der Nähe von Gießen die Meldestufe zwei überschritten. Die Meldestufe eins wurde unter anderem an den Flüssen Fulda, Kinzig und Haune in Osthessen festgestellt.