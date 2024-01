Pegelstände hessischer Gewässer sinken weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Dank des Wetters mit wenig Niederschlag entspannt sich laut Behördenangaben die Hochwasserlage in Hessen weiter deutlich. Alle Pegel in Hessen haben mittlerweile die Pegelstufe 2 unterschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Sonntag mitteilte. Auch in den nächsten Tagen sollen die Wasserstände kontinuierlich sinken.

Aktuell ist noch an 11 Pegeln im Bundesland die Meldestufe 1 überschritten. Die Werra und Oberweser in Osthessen, die Lahn, die Kinzig sowie die hessischen Abschnitte von Rhein und Main sind demnach derzeit noch vom Hochwasser betroffen. Die Wasserstände gingen aber überall zurück. Eine Ausnahme bestehe am südhessischen Pegel Windecken/Nidder, wo die Wasserstände aktuell noch langsam steigen. Eine Überschreitung der Meldestufe 2 werde aber nicht erwartet.

Meldestufe 1 bedeutet randvolle Gewässer, kleinere Ufer werden überschwemmt. Bei Meldestufe 2 gibt es laut HLNUG-Definition ein «größeres Hochwasser», das ufernahe Grundstücke überflutet und vereinzelt Keller überlaufen lässt.