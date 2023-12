Hochwasserlage hält in Hessen weiter an: «Gewässer randvoll»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen neuer Niederschläge und Tauwetters in den Mittelgebirgen hält die Hochwasserlage in Hessen in der neuen Woche weiter an. Aktuell sei an elf Pegeln die Meldestufe 1 überschritten, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montagvormittag mit. «Das heißt, dass die Gewässer randvoll sind», erläuterte eine HLNUG-Expertin in Wiesbaden. Es seien jedoch erst kleinere Uferbereiche überschwemmt. Betroffen seien vor allem das Lahngebiet, die Oberläufe der Fulda, die Ederzuflüsse, die Werrazuflüsse und Gewässer in Südhessen.