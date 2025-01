Hochwasser von Rhein und Mosel sinkt weiter

Mainz/Offenbach (dpa) - Das Hochwasser an Rhein und Mosel ist weiter gesunken. Am Mittelrhein beispielsweise wurden die Höchststände am Freitagabend oder Samstagmorgen erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz in Mainz mitteilte. «Aktuell sind keine Wiederanstiege der Wasserstände in derkommenden Woche vorhergesagt», hieß es weiter.