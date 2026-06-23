Fußball-Nationalmannschaft

Nach Frisuren-Scherz: Der «echte Ronaldo» beschenkt Leweling

Mit einem Scherz zur Kultfrisur des Brasilianers Ronaldo sorgt DFB-Kicker Leweling für Wirbel – und erhält jetzt ein Geschenk vom einstigen WM-Rekordtorschützen. Ein Versprechen könnte alles toppen.

Jamie Leweling zeigt das Brasilien-Trikot mit der Unterschrift von Ronaldo. Foto: Federico Gambarini/dpa
Jamie Leweling zeigt das Brasilien-Trikot mit der Unterschrift von Ronaldo.

Winston-Salem (dpa) - Was für ein WM-Souvenir: Jamie Leweling hat nach seinem Frisuren-Scherz von Brasiliens einstigem Topstürmer Ronaldo ein Trikot mit persönlicher Widmung geschenkt bekommen. Stolz präsentierte der Stuttgarter Offensivspieler das Präsent bei der Pressekonferenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Winston-Salem. 

«Jeder hat mitbekommen, ich habe mein Profilbild geändert vor der WM, ja diese Ronaldo-Frisur. Es war eigentlich ein Spaß oder als Spaß gedacht. Aber mittlerweile hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass auch der echte Ronaldo mir ein Trikot geschenkt hat. Das hat mich sehr gefreut», sagte der 25-Jährige. 

Fotomontage mit Wirkung

Der Hintergrund der ungewöhnlichen Stürmer-Connection: Leweling hatte etwas überraschend für die WM das DFB-Trikot mit der Nummer Neun bekommen. Daraufhin zeigte er sich in den sozialen Medien per Fotomontage mit der legendären Ronaldo-Frisur vom WM-Triumph 2002 - ein Haarbüschel mit auffälliger Dreiecksform über der Stirn. 

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Ronaldo hatte die Neun als Nummer gehabt und damit Brasilien in Japan vor 24 Jahren zum WM-Sieg gegen Deutschland (2:0) geschossen. In Stuttgart trägt Leweling die Nummer 18 auf dem Trikot. 

Von Ronaldo blieb nicht nur die Frisur von der WM 2002 in Erinnerung. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Von Ronaldo blieb nicht nur die Frisur von der WM 2002 in Erinnerung. (Archivbild)

Die Aktion fand großen Anklang in den sozialen Netzwerken und erreichte auch Ronaldo selbst. Eine brasilianische TV-Reporterin überreichte dann das Trikot nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste in Toronto, bei dem Leweling sein WM-Debüt gab. 

Und die Geschichte könnte noch weitergehen. Denn Leweling machte noch ein «Versprechen an Deutschland». Holt die DFB-Elf am 19. Juli den Titel, wird die Fotomontage Realität. «Wenn wir das Finale gewinnen, dann mache ich mir die Frisur auf jeden Fall», sagte Leweling lachend.

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