Nach Frontalzusammenstoß: Junger Mann stirbt im Krankenhaus
Ein 26-Jähriger gerät aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit einem Lastwagen. Trotz Rettung stirbt er im Krankenhaus.
Geislingen (dpa/lsw) - Nach dem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein junger Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Der 26-Jährige wurde nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Er war am Montagmorgen bei Geislingen (Landkreis Göppingen) mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Am Dienstag starb der 26-jährige Autofahrer an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.