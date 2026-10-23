Nach Fund einer Frauenleiche: Verdächtiger in Polen gefasst

Marburg (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Marburg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 42-Jährige habe sich bereits ins Ausland abgesetzt und sei am Donnerstag in Polen festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Er stehe im Verdacht, die 35-Jährige, mit der er zumindest in der Vergangenheit eine Beziehung geführt habe, mit 19 Messerstichen getötet zu haben.