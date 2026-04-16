Festnahme in Österreich

Nach Fund von Leiche am Bahnhof – 37-Jähriger festgenommen

Nach dem Fund eines Toten am Karlsruher Hauptbahnhof wird ein 37-Jähriger in Salzburg festgenommen. Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen.

In diesem leerstehenden Gebäude am Bahnhofplatz in Karlsruhe wurde die Leiche gefunden. Foto: Robin Wille/dpa
In diesem leerstehenden Gebäude am Bahnhofplatz in Karlsruhe wurde die Leiche gefunden.

Karlsruhe/Salzburg (dpa/lsw) -   Nach dem Fund eines Toten am Hauptbahnhof in Karlsruhe hat die österreichische Polizei einen 37-Jährigen in Salzburg festgenommen. Der Mann wurde per europäischem Haftbefehl gesucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Nach seiner Festnahme am Dienstag befindet sich der Mann nach wie vor in Österreich. Nun wird seine Auslieferung veranlasst, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Inwiefern Verdächtiger und Opfer in Verbindung stehen, werde ermittelt. Die Hintergründe der Tat blieben weiterhin unklar.

Das 42-jährige Opfer wurde vergangenen Freitag in einem unbewohnten Gebäude am Bahnhofsplatz gefunden. Gegen den Festgenommenen besteht der dringende Tatverdacht eines Tötungsdelikts. Wie er sein Opfer umgebracht haben soll, darüber machte der Sprecher der Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die 28-köpfige Sonderkommission sucht nach wie vor Zeugen zur Tat.

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