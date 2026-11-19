Kassel (dpa/lhe) - Die Handballer der MT Melsungen sind trotz einer couragierten Vorstellung mit einer Niederlage in die Hauptrunde der Champions League gestartet. Der nordhessische Bundesligist bot dem Favoriten Paris St. Germain einen packenden Kampf, verlor das dramatische Duell am Ende aber mit 33:35 (18:18). Beste Werfer für die Nordhessen waren Johannes Golla und Aaron Mensing mit jeweils acht Toren.

Golla mit überragender Halbzeit

Melsungen begann engagiert und bot dem mit zahlreichen Nationalspielern gespickten Spitzenteam aus Frankreich von Beginn an Paroli. Besonders über den überragenden Golla am Kreis und Rückraumspieler Mensing kam die MT immer wieder zu erfolgreichen Abschlüssen. Doch auch die Franzosen beeindruckten mit viel Wurfgewalt aus dem Rückraum und Finesse bei den Zuspielen.

Zwischenzeitlich drohte das Spiel zu kippen, als Paris mit drei Toren davonzog. Doch ein Doppelschlag von Golla und Mensing verhinderten dies. In der zweiten Halbzeit blieb Melsungen ebenbürtig, legte immer wieder vor. Auf der Gegenseite wurde aber Gäste-Torhüter Rodrigo Corrales immer stärker und hielt freie Würfe. So kam Melsungen in der Crunchtime kaum noch zu Torefolgen. Am Ende waren die Gäste abgezockter und holten die Punkte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Deutsches Duell wartet