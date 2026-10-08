Nach Golla-Wirbel: Melsungen siegt dank Simic gegen Nantes
Nebojsa Simic ist der überragende Akteur im dritten Champions-League-Spiel der MT Melsungen. Gegen Nantes liegt die Quote des Torwarts bei fast 50 Prozent.
Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Wirbel um Johannes Golla und dank eines überragenden Nebojsa Simic im Tor hat die MT Melsungen ihren zweiten Sieg in der Champions League gefeiert. Der Handball-Bundesligist aus Nordhessen gewann gegen den französischen Vizemeister HBC Nantes mit 28:23 (14:11) und übernahm mit vier Punkten in der Gruppe B die Tabellenführung. Wisla Plock und Nantes haben wie die MT vier Zähler auf dem Konto. Bester Werfer vor 3.456 Zuschauern in Kassel war Florian Drosten mit sechs Toren.
Melsungen präsentierte sich von Beginn an in der Defensive als mannschaftliches Bollwerk. Die Nordhessen waren perfekt eingestellt und ließen kaum was zu. Das eigentlich offensivstarke Nantes fand kaum Lösungen. Zudem zeigte sich Simic im MT-Tor in Galaform. Die Quote des Schlussmanns betrug mehr als 50 Prozent.
Golla im Wurfpech
Seine Vorderleute verpassten es aber, einen noch größeren Vorsprung herauszuwerfen. Allein der wegen seiner zuletzt geäußerten Wechselabsichten besonders unter Beobachtung stehende Nationalmannschaftskapitän Golla hatte beim Abschluss öfter Pech mit Pfostentreffern.
Nach Wiederanpfiff lag das Momentum aufseiten der Gäste, die sofort den Anschluss schafften. Melsungen hingegen gab in der Offensive zu schnell die Bälle durch technische Fehler oder schlechte Entscheidungen her. In dieser Phase war es wieder Simic, der sein Team in Führung hielt. Doch auch dessen Gegenüber Christoffer Hoffmann Bonde steigerte sich.
Keeper Simic hält Sieg fest
Nach rund 40 Minuten war die Partie auch vom Ergebnis her ausgeglichen, vier Minuten später war HBC erstmals vorn. Doch Melsungen kämpfte, vergab allerdings zu viele klare Chancen. Beide Torhüter - Simic und Bonde - machten zusätzlich viele Chancen zunichte. Dennoch hatte der Bundesligist am Ende dank Simic die Nase vorn.