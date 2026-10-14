Champions League

Champions League: Melsungen geht in Nantes unter

Nach der deutlichen Niederlage bei HBC Nantes steht die MT Melsungen in der Champions League unter Druck. Eine weitere Niederlage könnte schon im nächsten Gruppenspiel das Aus bedeuten.

Johannes Golla und die MT Melsungen haben in Nantes einen schwachen Tag erwischt. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Johannes Golla und die MT Melsungen haben in Nantes einen schwachen Tag erwischt. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Die MT Melsungen hat in der Champions League Lehrgeld bezahlt und steht im nächsten Gruppenspiel bereits unter Druck ums Weiterkommen. Bei HBC Nantes setzte es nach dem Erfolg im Hinspiel vor einer Woche nun in Frankreich eine 25:33 (10:17)-Niederlage. Bester Werfer war Nikolaj Enderleit mit fünf Toren. 

Durch die zweite Niederlage in der Gruppenphase rutschte der Handball-Bundesligist in der Tabelle der Gruppe B mit vier Punkten auf den dritten Rang zurück. Nantes und Plock haben jeweils sechs Zähler auf dem Konto. Am kommenden Donnerstag muss die MT bei Wisla Plock antreten. Bei einer weiteren Niederlage droht bereits das vorzeitige Aus.

Schlechteste erste Hälfte bisher

Nur zehn Minuten war Melsungen in der Partie auf Augehöhe. Eine Zweiminutenstrafe änderte dies. Die Hausherren nutzten die Überzahl und zogen davon. In der Folge wurde der Vorsprung immer größer, da sich die Nordhessen zahlreiche technische Fehler leisteten, im Positionsangriff schwertaten und von außen kaum erfolgreich waren. Bereits bei Halbzeit ging es nur noch um Schadensbegrenzung. 

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Melsungen zeigte nach der Pause eine Reaktion und konnte etwas verkürzen. Doch der französische Vizemeister hatte die Partie schnell wieder im Griff und ließ nichts mehr anbrennen. Melsungen baute danach immer weiter ab und verlor auch in der Höhe verdient.

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