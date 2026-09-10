Champions League

MT Melsungen mit Sieg beim Champions-League-Debüt

Das erste Match der Vereinsgeschichte in der Handball-Königsklasse gewinnt die MT Melsungen gegen Vardar Skopje.

Melsungen holt seine ersten Champions-League-Punkte (Archivbild). Foto: Andreas Gora/dpa
Melsungen holt seine ersten Champions-League-Punkte (Archivbild).

Kassel (dpa) - Die Handballer der MT Melsungen haben ihren ersten Sieg in der Champions League eingefahren. Der Bundesligist aus Nordhessen gewann bei seiner Premiere gegen Vardar Skopje aus Nordmazedonien mit 33:31 (16:15). Melsungen übernahm durch den Erfolg die Führung in der Gruppe B. Beste Werfer waren Johannes Golla und Florian Drosten mit jeweils fünf Toren. 

«Heiß wie Frittenfett», wie Rechtsaußen Dimitri Ignatow sich im Vorfeld ausdrückte, starteten die Nordhessen in das Abenteuer Königsklasse. Zum einen, um die ersten Punkte einzufahren. Zum anderen, um sich für die zwei Niederlagen gegen Skopje im Februar und März dieses Jahres in der European League zu revanchieren. 

Nebojsa Simic mit starker erster Hälfte

Von Beginn griff die MT in der Abwehr beherzt zu und ließ den Gästen kaum Möglichkeiten. Immer wieder wurde Skopja an den Rand des Zeitspiels gebracht oder zu unpräzisen Abschlüssen gezwungen. Was durchkam, wurde eine Beute von Nebojsa Simic im Tor. 

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Nach etwa zwanzig Minuten nahmen die Hausherren das Tempo etwas raus, wodurch Vardar besser ins Spiel kam. Nun gelangen immer wieder Durchbrüche auf den Halbpositionen, wodurch die Partie enger wurde. Die knappe Halbzeitführung rettete Simic mit einer starken Parade. 

Melsungen wackelt nur kurz

Nach der Pause legte Melsungen schnell vor. Der Vorsprung wuchs auf teilweise fünf Treffer (25:20). Aber ab Mitte der zweiten Hälfte ließ die Effektivität der Hausherren im Angriff nach. Vasil Gogov im Tor der Nordmazedonier vernagelte in dieser Phase den Kasten. Skopje kam dadurch wieder bis auf ein Tor (28:27) heran. Nach einer Auszeit fand der Bundesligist mehr Ruhe und machte den Sieg perfekt.

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