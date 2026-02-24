Zu viele Ausfälle: Melsungen mit erster Europapokal-Pleite

Skopje (dpa/lhe) - Die Handballer der MT Melsungen haben ihre erste Saison-Niederlage in der European League kassiert. Der Bundesligist verlor ersatzgeschwächt bei Vardar Skopje aus Nordmazedonien mit 33:37 (19:18) und verpasste damit den vorzeitigen Viertelfinaleinzug. Mit nun 6:2 Punkten behaupten die Nordhessen aber weiter die Führung in ihrer Hauptrundengruppe. Bester Werfer war Reynir Thor Stefánsson mit zwölf Toren Handball-Bundesligist

Ohne zehn Spieler, unter anderem fehlten Nebojsa Simic, Olle Forsell Schefvert, Dainis Kristopans, Nikolaj Enderleit und Timo Kastening, startete die MT gut in die Partie. So zog sich selbst der 41-jährige Co-Trainer Isaias Villaplana Guardiola ein Trikot über und unterstützte die Nachwuchskräfte.

Skopje in Crunchtime effektiver - MT mit Fehlern

Dank einer konzentrierten Abwehrleistung kamen die Gastgeber kaum zu guten Möglichkeiten. Was durchkam, parierte Laszlo Bartucz. Im Angriff waren die Nordhessen kaltschnäuzig. Selbst von der lauten Atmosphäre im Sports Center von Skopje ließen sich die MT-Jungspunde nicht beeindrucken und führten früh mit 10:4 (13.). In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit konnten die Gäste aber die immer stärker werdenden Hausherren nicht mehr kontrollieren.