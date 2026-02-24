Handball-European-League

Zu viele Ausfälle: Melsungen mit erster Europapokal-Pleite

Die Zweitbesetzung der MT Melsungen hat in der European League dem Druck in Skopje lange standgehalten. Am Ende setzen sich die Gastgeber durch.

Melsungens Coach Parrondo vertraut in Skopje der Jugend. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Melsungens Coach Parrondo vertraut in Skopje der Jugend. (Archivbild)

Skopje (dpa/lhe) - Die Handballer der MT Melsungen haben ihre erste Saison-Niederlage in der European League kassiert. Der Bundesligist verlor ersatzgeschwächt bei Vardar Skopje aus Nordmazedonien mit 33:37 (19:18) und verpasste damit den vorzeitigen Viertelfinaleinzug. Mit nun 6:2 Punkten behaupten die Nordhessen aber weiter die Führung in ihrer Hauptrundengruppe. Bester Werfer war Reynir Thor Stefánsson mit zwölf Toren Handball-Bundesligist 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ohne zehn Spieler, unter anderem fehlten Nebojsa Simic, Olle Forsell Schefvert, Dainis Kristopans, Nikolaj Enderleit und Timo Kastening, startete die MT gut in die Partie. So zog sich selbst der 41-jährige Co-Trainer Isaias Villaplana Guardiola ein Trikot über und unterstützte die Nachwuchskräfte.

Skopje in Crunchtime effektiver - MT mit Fehlern

Dank einer konzentrierten Abwehrleistung kamen die Gastgeber kaum zu guten Möglichkeiten. Was durchkam, parierte Laszlo Bartucz. Im Angriff waren die Nordhessen kaltschnäuzig. Selbst von der lauten Atmosphäre im Sports Center von Skopje ließen sich die MT-Jungspunde nicht beeindrucken und führten früh mit 10:4 (13.). In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit konnten die Gäste aber die immer stärker werdenden Hausherren nicht mehr kontrollieren. 

Skopje kam auch besser aus der Kabine und ging direkt in Führung. In der Folge entwickelte sich zunächst ein schnelles Match auf Augenhöhe, in dem Melsungen aber immer wieder nachlegen musste. Skopje zog in der Crunchtime davon, da die MT auch zu viele Zeitstrafen kassierte und sich zu viele Ballverluste leistete.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zehn Ausfälle: Melsungen setzt im Europacup auf die Jugend
Handball

Zehn Ausfälle: Melsungen setzt im Europacup auf die Jugend

Die MT Melsungen fährt notgedrungen mit der Zweitbesetzung zum Europacup-Spiel nach Skopje.

23.02.2026

Melsungen in European League weiter ungeschlagen
European League

Melsungen in European League weiter ungeschlagen

Nach zähem Start gelingt der MT Melsungen in der European League eine starke zweite Halbzeit und damit der dritte Sieg im dritten Spiel.

11.11.2025

Melsungen gewinnt zweites Gruppenspiel in European League
European League

Melsungen gewinnt zweites Gruppenspiel in European League

Am Ende wird es noch einmal eng. Doch letztlich bleibt Handball-Bundesligist MT Melsungen im Europapokal ungeschlagen.

21.10.2025

MT Melsungen deklassiert Skopje - Sorgen um Darmoul
European League

MT Melsungen deklassiert Skopje - Sorgen um Darmoul

In der Gruppenphase der European League bleibt Melsungen ungeschlagen. Gegen Skopje dominieren die Nordhessen nach Belieben. Spielmacher Darmoul muss das Spiel verletzt verlassen.

15.10.2024

Sieg in Elverum: Melsungen in Europapokal-Gruppenphase
Europapokal

Sieg in Elverum: Melsungen in Europapokal-Gruppenphase

Die MT Melsungen zieht in die Gruppenphase der European League ein. Wie im Hinspiel zeigen die Nordhessen auch im Rückspiel beim starken norwegischen Team Elverum eine überzeugende Leistung.

07.09.2024