Handball

Zehn Ausfälle: Melsungen setzt im Europacup auf die Jugend

Die MT Melsungen fährt notgedrungen mit der Zweitbesetzung zum Europacup-Spiel nach Skopje.

Melsungens Trainer Roberto Garcia Parrondo muss im Spiel bei Vardar Skopje auf zehn Spieler verzichten. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa
Melsungens Trainer Roberto Garcia Parrondo muss im Spiel bei Vardar Skopje auf zehn Spieler verzichten. (Archivbild)

Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen muss im Hauptrundenspiel der European League bei Vardar Skopje gleich auf zehn Spieler verzichten. David Mandic, Vlad Kulesh, Olle Forsell Schefvert, Dainis Kristopans, Nikolaj Enderleit, Timo Kastening, Arnar Freyr Arnarsson, Adrian Sipos, Nebojsa Simic und Kristof Palasics fehlen den Nordhessen in der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/Dyn).

Gründe für die außergewöhnlich hohe Zahl an Ausfällen sind kleinere Verletzungen, die hohe Beanspruchung durch die EM und ein Virus, der innerhalb der Mannschaft grassiert. MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo setzt in Nordmazedonien daher auf die zweite Reihe. «So können wir Spieler aus der Jugend und der zweiten Mannschaft testen und ans Profiteam heranführen», sagte Co-Trainer Finn Lemke. 

Melsungen führt die Gruppe III mit 6:0 Punkten klar vor Skopje, IFK Kristianstad und Benfica Lissabon (alle 2:4) an. Der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für das Viertelfinale, der Zweite und Dritte erreichen die Play-Off-Runde.

