MT Melsungen mit erster Niederlage im Europacup

Skopje (dpa/lhe) - Die MT Melsungen hat binnen weniger Tage ihre zweite Niederlage nacheinander kassiert. Nach der Liga-Pleite in Eisenach verlor der Handball-Bundesligist auch erstmals in dieser Saison in der European League. Bei Vardar Skopje aus Nordmazedonien hieß es 30:32 (17:17). Vor dem Bundesliga-Duell am Freitag gegen die SG Flensburg-Handewitt kommt die Niederlage zur Unzeit. Bester MT-Werfer war der Spanier Ian Barrufet Torrebejano mit zehn Toren.