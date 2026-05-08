Infektionskrankheiten

Nach Hantavirus auf Schiff: Wie ist die Lage im Südwesten?

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff wachsen die Sorgen vor weiteren Infektionen. Experten beruhigen aber. Warum der Virustyp im Südwesten ein anderer ist.

Nach WHO-Angaben ist die Infektionsgefahr nur gering. (Symbolbild) Foto: Angelika Warmuth/dpa
Nach WHO-Angaben ist die Infektionsgefahr nur gering. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik geben Experten in Baden-Württemberg Entwarnung. Zwar treten auch im Südwesten Jahr für Jahr Infektionen mit dem Hantavirus auf, teilte das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mit. Es handele sich dabei jedoch um einen anderen Virustypen als auf dem Schiff. Die in Südamerika auftretende Unterart «Andes» sei nicht mit dem in Baden-Württemberg regelmäßig auftretenden Typ «Puumala» vergleichbar.

Auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik waren laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den vergangenen Tagen drei Menschen mutmaßlich nach einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben. Unter den Toten ist auch ein Mann aus Deutschland. Zudem wurden mehrere bestätigte oder vermutete Infektionen registriert.

Infektionen nur mild 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach WHO-Angaben ist die Infektionsgefahr gering. Eine Ansteckung sei nur bei direktem und längerem Kontakt mit infizierten Menschen möglich. Die meisten Infektionen verliefen mild oder asymptomatisch; schwerere Verläufe treten vor allem bei Menschen mit Vorerkrankungen auf.

Vielen dürfte die seltene Infektionskrankheit daher bislang kaum bekannt gewesen sein. Im Südwesten infizieren sich jedes Jahr mehrere Dutzend Menschen mit dem «Puumala»-Typ des Hantavirus. Auffällig sind dabei die teils starken Schwankungen bei den Fallzahlen.

Laut LGA wurden 2021 fast 1.200 «Puumala»-Fälle gemeldet; ein Mensch erlag damals den Folgen der Infektion. In den beiden Folgejahren wurden 38 beziehungsweise 66 Fälle registriert. 2024 stieg die Zahl wieder auf 245, im vergangenen Jahr sank sie auf 69. 

Bis Anfang Mai wurden im laufenden Jahr 16 Infektionen gemeldet. «Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass es im Jahr 2026 zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommt», erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. 

Regionale Schwankungen

Baden-Württemberg gehört bundesweit zu den am stärksten betroffenen Regionen – insbesondere die Schwäbische Alb mit ihrem hohen Buchenwaldanteil sowie der Odenwald und Oberschwaben. «Die meisten Erkrankungsfälle treten in den Stadt- und Landkreisen mit hohem Flächenanteil an Buchenwald auf», teilte ein Sprecher mit. 

In Baden-Württemberg gibt es eine Unterart des Hantavirus. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann/dpa
In Baden-Württemberg gibt es eine Unterart des Hantavirus. (Symbolbild)

Die Viren werden über den Speichel, Kot oder Urin von Rötelmäusen verbreitet, den typischen Bewohnern des Buchenwaldes. Vermehren sich diese Tiere in bestimmten Jahren besonders stark etwa wegen eines Überangebots an Bucheckern, steigt auch das Infektionsrisiko für Menschen. Diese stecken sich über den Kontakt mit den Ausscheidungen, wenn kontaminierter Staub aufgewirbelt und die Erreger eingeatmet werden oder in Hautwunden gelangen. 

Die meisten Erkrankungen gab es in den vergangenen fünf Jahren im Landkreis Heidenheim (103,07 Fälle/100.000 Einwohner), im Landkreis Reutlingen (76,29) und im Zollernalbkreis (48,73).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hantavirus-Ausbruch: Deutsche Kontaktperson weiter in Klinik
Infektionen bei Kreuzfahrt

Hantavirus-Ausbruch: Deutsche Kontaktperson weiter in Klinik

Die WHO bewertet den Hantavirus-Ausbruch auf der «Hondius» nicht als Beginn einer neuen Pandemie. Dennoch mahnen Experten zur Vorsicht. In Düsseldorf wird eine 65-jährige Passagierin untersucht.

vor 1 Stunde

Fünf Hantavirus-Infektionen - WHO: Ausbreitungsrisiko gering
Erkrankungen auf Schiff

Fünf Hantavirus-Infektionen - WHO: Ausbreitungsrisiko gering

Der Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff hat internationale Folgen. Drei Menschen starben, auch eine Deutsche, mehrere wurden infiziert. Doch das Schiff machte auch einen Zwischenstopp.

07.05.2026

Wie gefährlich ist das Hantavirus auf einem Kreuzfahrschiff?
Krankheit auf Kreuzfahrtschiff

Wie gefährlich ist das Hantavirus auf einem Kreuzfahrschiff?

Auf einem Kreuzfahrtschiff wurde das Hantavirus festgestellt. Was das für Passagiere bedeutet und wie Experten das Infektionsrisiko bewerten.

06.05.2026

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Was wir wissen und was nicht
Gefährlicher Erreger

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Was wir wissen und was nicht

Nach einem Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik laufen die Ermittlungen. Drei Menschen sind gestorben. Die WHO stuft das Risiko für die breite Öffentlichkeit trotzdem als gering ein.

05.05.2026

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Ein deutscher Passagier tot
Gefährlicher Erreger

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Ein deutscher Passagier tot

Mehrere Menschen erkranken auf einem Kreuzfahrtsschiff, drei von ihnen sterben später – darunter ein Deutscher. Die WHO sieht jedoch kein größeres Risiko für die breite Öffentlichkeit.

04.05.2026