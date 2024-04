Nach Hoeneß-Tuchel-Disput: Eberl erwartet keinen Einfluss

München (dpa) - Der FC Bayern München will sich vom Disput zwischen Thomas Tuchel und Uli Hoeneß nicht auf dem Weg in das Champions-League-Endspiel stoppen lassen. Das mache «nichts» mit der Mannschaft, sagte Sportvorstand Max Eberl über die Reibereien zwischen dem Ehrenpräsidenten Hoeneß und Trainer Tuchel. Alle müssten sich «straffen», alle müssten nun «brennen». Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Real Madrid wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage erarbeiten.

Die Kritik von Uli Hoeneß an der Arbeit von Thomas Tuchel mit jungen Spielern kommt beim Bayern-Trainer gar nicht gut an. Dieser reagiert vor dem Kracher gegen Real Madrid sichtlich angefasst.

Nach dem Hinspiel am Dienstag in der Allianz Arena fällt acht Tage später in Madrid die Entscheidung über den Endspieleinzug - mit guten Chancen. «Ich will jetzt nicht den Blablabla-Spruch «Fifty-Fifty» sagen, aber ich würde sagen «Fifty-Fifty»», sagte Eberl.