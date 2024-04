Nach Disput: Eberl erwartet keinen Einfluss auf Team

München (dpa) - Der FC Bayern München will sich vom Disput zwischen Thomas Tuchel und Uli Hoeneß nicht auf dem Weg in das Champions-League-Endspiel stoppen lassen.

Nach dem Hinspiel am Dienstag in der Allianz Arena fällt acht Tage später in Madrid die Entscheidung über den Endspieleinzug - mit guten Chancen. «Ich will jetzt nicht den Blablabla-Spruch 'Fifty-Fifty' sagen, aber ich würde sagen 'Fifty-Fifty'», sagte Eberl.