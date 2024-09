Nach Kirmes-Streit wird wegen Körperverletzung ermittelt

Breitenbach/Fulda (dpa/lhe) - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einer Kirmes in Breitenbach am Herzberg im Landkreis Hersfeld-Rotenburg geht die Polizei nicht mehr vom Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts aus. Die Staatsanwaltschaft habe die Tat als gefährliche Körperverletzung eingestuft, alle sechs Festgenommenen seien bereits am Samstag wieder auf freien Fuß gekommen.