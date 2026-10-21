Werder - Hoffenheim

Nach Krankheitswelle: Frauen-Bundesliga-Spiel neu angesetzt

Kurzfristig musste das Frauen-Spiel Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim ausfallen. Der Nachholtermin steht jetzt fest.

Neuansetzung der Partie gegen Hoffenheim: Werder-Trainerin Friederike Kromp. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Neuansetzung der Partie gegen Hoffenheim: Werder-Trainerin Friederike Kromp. (Archivbild)

Bremen (dpa) - Das wegen einer Krankheitswelle bei Werder Bremen abgesagte Bundesliga-Spiel gegen die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim ist neu angesetzt worden. Die Begegnung des 7. Spieltags wird nun am 29. Oktober (18.00 Uhr/MagentaSport und DAZN) nachgeholt, wie der DFB mitteilte. 

Werder hatte am vergangenen Sonntag nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung, so dass die Partie wenige Stunden vor Anpfiff abgesetzt wurde. Die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp hatte von ihrem Recht auf Spielabsetzung Gebrauch gemacht.

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