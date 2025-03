Nach Krawall in Biberach - Parteien treffen sich wieder

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den gewaltsamen Ausschreitungen im Umfeld der Veranstaltung der Grünen in Biberach treffen sich die Parteien im Südwesten auch in diesem Jahr dort wieder zum politischen Aschermittwoch. Die Grünen laden erneut in der Stadthalle nach Biberach ein, mit dabei ist wieder viel Spitzenpersonal. Geplant sind Reden von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, seinem potenziellen Nachfolger Cem Özdemir und Parteichefin Franziska Brantner.