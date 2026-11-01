Reaktion auf Gewalt

Nach Krawallen - Händlern soll rasch geholfen werden

Nach Ausschreitungen und Plünderungen in Frankfurt fordert der Handelsverband Hessen schnelle Hilfe für betroffene Ladenbesitzer. Warum der Verband zugleich eine klare Unterscheidung verlangt.

Der Handelsverband fordert eine Aufarbeitung der Geschehnisse. Foto: Alina Grünky/dpa
Der Handelsverband fordert eine Aufarbeitung der Geschehnisse.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Handelsverband Hessen hat nach den Ausschreitungen und Plünderungen von Geschäften in Frankfurt rasche Unterstützung für geschädigte Ladenbesitzer gefordert. «Jetzt muss es zunächst darum gehen, den betroffenen Händlerinnen und Händlern schnell zu helfen und die Folgen der entstandenen Schäden bestmöglich zu begrenzen», teilte der Verband in Frankfurt mit. Es brauche auch eine sorgfältige Analyse und Aufarbeitung. Man sei bestürzt über das Ausmaß an Gewalt, Sachbeschädigung und mutwilliger Randale.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) versprach rasche und unbürokratische Hilfe der Landesregierung. «Die widerwärtigen Gewaltangriffe von Linksextremen und einem aggressiven Mob in der Frankfurter Innenstadt haben teilweise existenzielle Folgen für dortige Einzelhändler, Gewerbetreibende und den Mittelstand», sagte er. «Wir lassen die Betroffenen nicht im Stich.» Man sei dazu bereits im Austausch mit dem Handelsverband.

Dieser betonte, dass es bei den Geschehnissen am Samstagabend wichtig sei, zu differenzieren. «Die überwiegend friedliche Demonstration der Schülerinnen, Schüler und Jugendlichen ist von den späteren Ausschreitungen und Gewalttaten zu trennen.» Es habe eine Gewalt- und Zerstörungswut gegeben, «die nicht mehr primär aus politischem Protest heraus geschieht, sondern aus einer beinahe berauschenden Freude am Randalieren und Zerstören selbst. Dafür darf es in unseren Innenstädten keinen Raum geben.»

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