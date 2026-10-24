Proteste

Anspannung in Frankreich vor Demos und möglichen Krawallen

70.000 Beamte, verbotene Kundgebungen und verrammelte Schaufenster: Frankreich bereitet sich auf neue Proteste vor. Doch selbst bei erlaubten Demos gibt es Streit um die Route.

In Frankreich sind für Samstag erneute Demonstrationen angekündigt worden. Foto: Teresa Suarez/AP/dpa
In Frankreich sind für Samstag erneute Demonstrationen angekündigt worden.

Paris (dpa) - In Frankreich liegen die Nerven blank, und die Anspannung ist groß: An diesem Samstag werden erneut landesweite Demonstrationen erwartet, bei denen die Behörden Ausschreitungen wie schon am vergangenen Wochenende befürchten. 

Mit einem massiven Polizeiaufgebot sollen Gewalt und Plünderungen verhindert werden, wie Innenminister Laurent Nuñez ankündigte. Landesweit würden 70.000 Beamte im Einsatz sein. Es gebe zahlreiche Aufrufe zu Gewalttaten und Plünderungen, bei denen es sich offensichtlich um Botschaften der Randalierer handele. Premierminister Sébastien Lecornu sagte am Abend bei einem Besuch in Limoges, wo am vergangenen Wochenende das Rathaus brannte: «Die Bedrohungslage ist nach wie vor hoch.»

Eine Reihe von Demonstrationen ist laut dem Innenminister bereits verboten worden. Erlaubt würden Kundgebungen, die von den Organisatoren mit einem Ordnungsdienst begleitet werden, «und unter der Voraussetzung, dass sie natürlich nicht an Orten stattfinden, an denen es zu Plünderungen, Störungen der öffentlichen Ordnung und Ähnlichem kommen könnte.»

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Streit um Demonstrationsrouten

In Paris wurde ein von den Gewerkschaften angemeldeter Demonstrationszug erlaubt, die Route allerdings wurde angepasst. Darauf reagierten die Organisatoren empört. Medienberichten zufolge wollen Gewerkschaften vor dem Verwaltungsgericht gegen die Regelung vorgehen. Auch in anderen Städten gab es vorab Streit um die Route von Demonstrationszügen. Unabhängig von den Einschränkungen für Kundgebungen blieben Nuñez zufolge Ausgangsbeschränkungen in sensiblen Bereichen der Städte in Kraft.

«Was am 17. Oktober geschehen ist, ist völlig inakzeptabel», sagte der Innenminister mit Blick auf die schweren Ausschreitungen mit Schäden in Millionenhöhe am Rande von Demonstrationen am vergangenen Samstag. Die Bilder massiver Zerstörung und Gewalt auf Frankreichs Straßen sorgten auch im Ausland für Besorgnis und Unruhe. 

Ladeninhaber treffen Schutzmaßnahmen wegen befürchteter Krawalle. Foto: Alexander Franz/dpa
Ladeninhaber treffen Schutzmaßnahmen wegen befürchteter Krawalle.

Den seit Wochen für eine bessere Ausstattung von Schulen demonstrierenden jungen Leute hatten sich am Wochenende bei Kundgebungen in zahlreichen Städten weitere Gruppen angeschlossen, unter anderem um gegen zu hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. 

Präsident Emmanuel Macron hatte in einer Rede «ultralinken» Gruppen einen Umsturzversuch im Zusammenhang mit den Ausschreitungen vorgeworfen. Die «organisierten Gruppen» hätten «aufrührerische» Handlungen begangen mit dem Ziel, «die Republik zu stürzen», sagte Macron.

Ladenbesitzer verrammeln ihre Geschäfte

Wegen befürchteter neuer Gewalt begannen Ladenbesitzer unter anderem im Zentrum der Hauptstadt Paris damit, Spanplatten vor ihre Schaufenster zu montieren. Die Stadtverwaltung rief Händler, Einwohner, Gastronomen und Firmen dazu auf, möglichst Gegenstände zu entfernen, die als Wurfgeschosse oder Barrikaden verwendet oder in Brand gesetzt werden können.

Ein rassistischer Terroranschlag erschüttert Frankreich mitten in der wegen der teils gewalttätigen Sozialproteste bereits angespannten Lage. Foto: Hannah McKay/Reuters Pool Photo/AP/dpa
Ein rassistischer Terroranschlag erschüttert Frankreich mitten in der wegen der teils gewalttätigen Sozialproteste bereits angespannten Lage.

Die angespannte Lage in Frankreich wurde am Freitag durch eine Gewalttat weiter angeheizt, bei der ein Zusammenhang mit den Sozialprotesten und Unruhen im Land aber nicht direkt erkennbar war. Ein Mann hatte in Gemeinden bei Paris aus einem Auto mit einer automatischen Waffe geschossen. Ein Mensch kam dabei ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Der Mann wurde kurze Zeit später festgenommen. Präsident Macron sprach von einem rassistischen Terroranschlag.

Vor den erneuten Demonstrationen hatte der Staatschef sich am Freitagnachmittag erstmals mit protestierenden Schülerinnen und Schülern zusammengesetzt. Macron habe Gymnasiasten und Vertreter ihrer Organisationen empfangen wollen, um «sich ihre Forderungen und Sorgen anzuhören», teilte der Élysée-Palast mit. Als einen weiteren Schritt, um auf die Protestierenden zuzugehen, wolle die Regierung die für Januar geplante Erhöhung des Mindestlohns vorziehen, berichtete die Zeitung «Les Échos».

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