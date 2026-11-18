Nach Krawallen: Polizei informiert vor dem neuen Protesttag
Frankfurt stehen neue Gen-Z-Proteste bevor. Ende Oktober war die Lage - nach einer zunächst friedliche Demo - auf der Zeil eskaliert. Wie bereiten sich die Einsatzkräfte jetzt vor?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor dem anstehenden bundesweiten Gen-Z-Protesttag wollen die Frankfurter Polizei und das hessische Innenministerium über ihre Pläne informieren. Hintergrund sind dabei vor allem die Vorfälle am 31. Oktober: Damals war es nach den zunächst friedlichen Gen-Z-Protesten zu Plünderungen und Krawallen in der Innenstadt gekommen, rund um die Einkaufsstraße Zeil.
Zu der Pressekonferenz heute (14.30 Uhr) werden Innenminister Roman Poseck (CDU), Polizeipräsident Stefan Müller, Einsatzleiter Thomas Seidel sowie der Frankfurter Ordnungsdezernent Martin-Benedikt Schäfer erwartet.
Für diesen Freitag (20. November) hat unter anderem die Initiative «Gen-Z regelt» neue Proteste und Jugendstreiks angekündigt. Demonstriert werden soll an dem Tag in zahlreichen Städten in Europa. Dabei geht es beispielsweise um die Themen Bildung, Klimaschutz, Wehrpflicht oder bezahlbares Leben. Die Initiative positioniert sich gegen Gewalt und Extremismus.
4.000 Teilnehmende bei Gen-Z-Versammlung erwartet
In Frankfurt sind nach Angaben des Ordnungsamts für diesen Tag vier Veranstaltungen angemeldet. Darunter ist eine stationäre Versammlung der Initiative «Gen-Z regelt», zu der auf der Weseler Werft etwa 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Drei weitere Versammlungen stehen demnach im Kontext «Schulstreik». Zu diesen werden nach Angaben der Behörden zwischen 75 und 1.200 Menschen erwartet.
Bei den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht waren in Frankfurt laut dem hessischen Innenministerium mehr als 180 Polizisten verletzt worden. Angesichts der nun anstehenden bundesweiten Proteste forderte die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) bei gesicherten Erkenntnissen über eine «linksextreme Unterwanderung» ein Demonstrationsverbot - zum Schutz der Einsatzkräfte.