Wetter

Nach kühlen Nächten: Bis zu 27 Grad möglich

Zunächst wird es sonnig und warm, bevor zum Wochenende Schauer und vereinzelt Gewitter möglich sind.

Am Donnerstag bleibt es verbreitet wolkenlos. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Am Donnerstag bleibt es verbreitet wolkenlos.

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen zeigt sich das Wetter zunächst von seiner freundlichen Seite. Im Tagesverlauf bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet wolkenlos und trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Dazu weht ein mäßiger Ostwind, im Bergland mitunter böig. In der Nacht kann es bei Tiefstwerten bis nahe 1 Grad örtlich zu Bodenfrost kommen.

Der Freitag bringt viel Sonne und deutlich wärmere Luft: Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad. Auch in der Nacht bleibt es meist klar und trocken. Am Samstag ziehen von Westen mehr Wolken auf, im Tagesverlauf steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer. Die Temperaturen steigen auf maximal 27 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kaltfront bringt Wolken, Schauer und kurze Gewitter
Wetter

Kaltfront bringt Wolken, Schauer und kurze Gewitter

Eine Kaltfront sorgt für unbeständiges Wetter in Hessen. Im Süden können einzelne Gewitter auftreten. Die Temperaturen bleiben mild.

02.11.2025

Schauer und Gewitter lösen Spätsommerwetter ab
Wetter

Schauer und Gewitter lösen Spätsommerwetter ab

Nach viel Sonne und sommerlichen Temperaturen kündigen sich Schauer und auch Gewitter in Hessen an.

26.08.2025

Schauer und Gewitter kühlen Deutschland runter
Wetter

Schauer und Gewitter kühlen Deutschland runter

Tief «Friedemann» bringt Wolken und Regen. Teils wird es ungemütlich. Aber die Sonne kommt bald zurück.

05.07.2025

Vereinzelt Wolken und steigende Temperaturen
Sommerlich

Vereinzelt Wolken und steigende Temperaturen

Zum Wochenstart sind mitten in den Sommerferien wieder Temperaturen um die 30 Grad möglich.

03.08.2024

Sonne, Wolken und Schauer am Pfingstwochenende
Wetter

Sonne, Wolken und Schauer am Pfingstwochenende

Das Pfingstwochenende bringt einen Wettermix. Örtlich gibt es dichte Wolken, Schauer und Gewitter.

17.05.2024