Nach kühlen Nächten: Bis zu 27 Grad möglich
Zunächst wird es sonnig und warm, bevor zum Wochenende Schauer und vereinzelt Gewitter möglich sind.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen zeigt sich das Wetter zunächst von seiner freundlichen Seite. Im Tagesverlauf bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet wolkenlos und trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Dazu weht ein mäßiger Ostwind, im Bergland mitunter böig. In der Nacht kann es bei Tiefstwerten bis nahe 1 Grad örtlich zu Bodenfrost kommen.
Der Freitag bringt viel Sonne und deutlich wärmere Luft: Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad. Auch in der Nacht bleibt es meist klar und trocken. Am Samstag ziehen von Westen mehr Wolken auf, im Tagesverlauf steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer. Die Temperaturen steigen auf maximal 27 Grad.