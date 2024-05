Sonne, Wolken und Schauer am Pfingstwochenende

Offenbach (dpa) - Am Pfingstwochenende steht Deutschland ein Mix aus teils regnerischem und teils sonnigem Wetter bevor. Am Samstag bleibt es in einem Streifen von der Eifel bis zur Lausitz stark bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Sonst gebe es wechselnde Bewölkung und vereinzelt seien auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 17 bis 23 Grad. Nur im Osten kann es mit sommerlichen 26 Grad wärmer werden.