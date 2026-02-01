Nach langem Warten: Hesse-Bahn endlich startklar

Calw (dpa/lsw) - Sonntagmorgen um 8.17 Uhr soll es so weit sein: Die reaktivierte Hesse-Bahn setzt sich einen Tag nach der feierlichen Einweihung erstmals für ganz normale Fahrgäste in Bewegung. Die Bahn startet an diesem ersten Tag des sogenannten Vorlaufbetriebs in Weil der Stadt Richtung Calw. Auf der Strecke fährt sie zwischen diesen beiden Städten hin und her, ab 2. Februar schon ab etwa 6.00 Uhr. Voraussichtlich von Juni an bringt sie die Reisenden dann bis nach Renningen (Kreis Böblingen).

Fledermäuse müssen sich noch an den Bahnbetrieb gewöhnen

Rund 3.000 Pendler, Touristen und Reisende werden die batteriebetriebenen Züge nach Angaben des Landratsamtes täglich nutzen. Auf Dauer können die Menschen werktags alle 30 Minuten fahren, an Wochenende, Feiertagen und nach 20 Uhr jede Stunde, so der Plan.

Vorerst aber – etwa bis April – verkehrt die Bahn nur bis 18.30 Uhr tagsüber und nur stündlich, wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte. Grund: Die Fledermäuse, die lange in den einst stillgelegten Tunneln hausten und sich nun erst an die neue Situation gewöhnen müssen.

Der Start der Bahn war sehnlichst erwartet worden, wurde doch der Eröffnungstermin immer wieder um Jahre verschoben. Im Jahr 2012 hatte der Landkreis Calw beschlossen, die 20 Kilometer lange Strecke als Zubringer zum Stuttgarter S-Bahn-Netz bis Renningen wiederzubeleben. 2018 war die Eröffnung geplant – es dauerte jedoch bis jetzt.