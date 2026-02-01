Verkehr

Nach langem Warten: Hesse-Bahn endlich startklar

Endlich können Reisende die Hesse-Bahn im Schwarzwald nutzen. Sie bringt die Menschen von Calw in den Ballungsraum Stuttgart. Aber erst mal gaaaanz langsam: Fledermäuse müssen sich an sie gewöhnen.

Am Sonntagmorgen können Reisende erstmals die reaktivierte Hesse-Bahn nutzen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Am Sonntagmorgen können Reisende erstmals die reaktivierte Hesse-Bahn nutzen.

Calw (dpa/lsw) - Sonntagmorgen um 8.17 Uhr soll es so weit sein: Die reaktivierte Hesse-Bahn setzt sich einen Tag nach der feierlichen Einweihung erstmals für ganz normale Fahrgäste in Bewegung. Die Bahn startet an diesem ersten Tag des sogenannten Vorlaufbetriebs in Weil der Stadt Richtung Calw. Auf der Strecke fährt sie zwischen diesen beiden Städten hin und her, ab 2. Februar schon ab etwa 6.00 Uhr. Voraussichtlich von Juni an bringt sie die Reisenden dann bis nach Renningen (Kreis Böblingen).

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Fledermäuse müssen sich noch an den Bahnbetrieb gewöhnen

Rund 3.000 Pendler, Touristen und Reisende werden die batteriebetriebenen Züge nach Angaben des Landratsamtes täglich nutzen. Auf Dauer können die Menschen werktags alle 30 Minuten fahren, an Wochenende, Feiertagen und nach 20 Uhr jede Stunde, so der Plan.

Vorerst aber – etwa bis April – verkehrt die Bahn nur bis 18.30 Uhr tagsüber und nur stündlich, wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte. Grund: Die Fledermäuse, die lange in den einst stillgelegten Tunneln hausten und sich nun erst an die neue Situation gewöhnen müssen.

Der Start der Bahn war sehnlichst erwartet worden, wurde doch der Eröffnungstermin immer wieder um Jahre verschoben. Im Jahr 2012 hatte der Landkreis Calw beschlossen, die 20 Kilometer lange Strecke als Zubringer zum Stuttgarter S-Bahn-Netz bis Renningen wiederzubeleben. 2018 war die Eröffnung geplant – es dauerte jedoch bis jetzt.

Das Projekt verschlang rund 240 Millionen Euro und wurde damit ganz erheblich teurer als die anfangs veranschlagten 60 Millionen. Nicht zuletzt umfangreiche Artenschutzmaßnahmen zum Erhalt von Fledermausquartieren hatten für Kostensteigerungen und Verzögerungen gesorgt. Die Hesse-Bahn gilt als ein Pionierprojekt bei der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken im Südwesten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahn-Comeback im Schwarzwald - Hesse-Bahn rollt wieder
Verkehr

Bahn-Comeback im Schwarzwald - Hesse-Bahn rollt wieder

Nach Jahren von Kostensteigerungen, Artenschutzmaßnahmen, Bauverzögerungen ist es so weit: Die Hermann-Hesse-Bahn fährt wieder. Damit ist ein Prestigeprojekt abgeschlossen, fast jedenfalls.

23.01.2026

Verkehrsminister fordert bessere Infos zu Bahnbaustellen
Deutsche Bahn

Verkehrsminister fordert bessere Infos zu Bahnbaustellen

Verkehrsminister Hermann verlangt von Bahn und Partnern frühere und klarere Informationen zu Baustellen. Warum das besonders Pendler im Raum Stuttgart betrifft.

01.12.2025

Start der Hesse-Bahn verzögert sich weiter
Verkehr

Start der Hesse-Bahn verzögert sich weiter

Jetzt erst 2026 und mehr als 200 Millionen Euro teuer: Warum die Reaktivierung der historischen Bahnstrecke weiter auf sich warten lässt.

29.09.2025

Bahn will Reisende an Bahnhöfen besser informieren
Information am Bahnsteig

Bahn will Reisende an Bahnhöfen besser informieren

Zahlreiche Fahrgäste schauen auch am Bahnhof aufs Handy, um sich über Fahrten und Verspätungen zu informieren. Die Deutsche Bahn investiert nun in den Service direkt am Bahnsteig.

05.03.2025

Liste mit möglichen Streckenreaktivierungen wird länger
Bahnverkehr

Liste mit möglichen Streckenreaktivierungen wird länger

Über die Reaktivierung einst stillgelegter Bahnstrecken bekämen viele Menschen in der Fläche wieder Zugang zum Schienennetz. Die Liste der Trassen, die dafür infrage kämen, wird immer länger.

14.10.2024