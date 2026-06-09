Nach Leichenfund im Bodensee: Obduktionsergebnis ist da

Konstanz (dpa/lsw) - Nach dem Fund der Leiche einer 24-Jährigen im Bodensee liegt das vorläufige Ergebnis der Obduktion vor. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben machten die Beamten nicht. Ob es sich um einen Suizid oder einen Unfall gehandelt hat, bleibt offen.

Die Leiche der jungen Frau aus dem Bodenseekreis war am Montagmittag vor dem Schweizer Ufer bei Güttingen aus dem Wasser geborgen worden - Stunden nach einer großangelegten Suchaktion vor dem nur wenige Kilometer entfernten Konstanz.

Notruf führt zu großer Suchaktion

Ein Mann auf der Fähre von Meersburg nach Konstanz hatte nach Angaben der Wasserschutzpolizei am späten Sonntagabend beobachtet, wie eine Frau an der Reling stand. Als er sich kurz abgewandt habe, habe er ein Klatschen gehört und angenommen, dass die Frau ins Wasser gefallen sei.

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