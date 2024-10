Nach Messerangriff gegen Frau nimmt Polizei den Ehemann fest

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Wiesbaden hat die Polizei den 38-jährigen Ehemann des Opfers gefasst. Er sei am Samstag von Einsatzkräften in der Wiesbadener Innenstadt festgenommen worden und habe keinen Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Der Mann wird verdächtigt, am vergangenen Dienstag seine 27 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben.