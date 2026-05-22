Frankfurter Zeil

Nach Messerattacke auf Zeil: Anklage gegen Männer erhoben

Der Tanz eines Mannes soll dem nun Angeklagten nicht gefallen haben. Es kommt zum Streit, die Situation eskaliert. Wie lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft?

Im Frankfurter Landgericht sind drei junge Männer wegen versuchten Totschlags angeklagt. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Im Frankfurter Landgericht sind drei junge Männer wegen versuchten Totschlags angeklagt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund sechs Monate nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil hat die Staatsanwaltschaft die drei mutmaßlichen Täter angeklagt. Dem heute 20-Jährigen werde versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde mit. Die Straftaten seien jeweils gemeinschaftlich begangen worden. 

Bei einer spontanen Tanzveranstaltung am Abend des 8. November 2025 auf der Zeil soll den drei Afghanen der Tanz eines 27-Jährigen missfallen haben. Der Mitteilung zufolge forderten sie ihn auf, mit dem Tanzen aufzuhören. Daraufhin gerieten sie mit dem Tänzer und dessen gleichaltrigem Begleiter in Streit. 

Stiche in die Brust

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Einer der Angeklagten soll zunächst Pfefferspray in Richtung der beiden Männer gesprüht und dann den 27-jährigen Begleiter des Tänzers mit einem Messer angegriffen haben. Er stach ihm der Staatsanwaltschaft zufolge unter anderem mehrfach in die Brust, die beiden anderen Angeklagten sollen auf den Mann eingeschlagen haben.

Die drei Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Anklage gegen sie wurde bei der Jugendkammer des Frankfurter Landgerichts erhoben. Verhandlungstermine sind bislang nicht bestimmt.

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