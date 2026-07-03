Nach Messerattacke in Calden – Tatverdächtiger festgenommen

Kassel/Calden (dpa/lhe) - Nach der tödlichen Auseinandersetzung in Calden (Landkreis Kassel) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 21 Jahre alter Mann, der am Tatort verletzt gefunden worden war, dringend verdächtig, einen 27-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag tödlich verletzt zu haben. Das Opfer war noch am Tatort an Stichverletzungen gestorben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hätten sich die beiden Männer, die miteinander bekannt seien, in jener Nacht gemeinsam mit weiteren Menschen am Tatort getroffen, um einen bestehenden Streit zu klären, erklärten die Ermittler. Nach Zeugenangaben habe sich dabei eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, bei der Messer eingesetzt worden seien und mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sei.

Hintergründe der Tat sind weiter unklar

Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Tat seien noch ungeklärt und Gegenstand der umfangreichen Ermittlungen der Kasseler Kripo, hieß es. Der 21-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit muss sich laut Mitteilung nun wegen eines vollendeten Tötungsdelikts verantworten. Er soll demnach noch im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden.

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