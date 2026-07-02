Kriminalität

27-Jähriger stirbt bei Auseinandersetzung in Calden

Stichverletzungen, nächtliche Großfahndung: Was geschah in der Nacht? Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung. (Symbolbild)

Calden (dpa/lhe) - Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung in Calden (Kreis Kassel) ist ein 27-Jähriger getötet worden. Er wies Stichverletzungen auf und starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Am Tatort wurde auch ein verletzter 21-Jähriger aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nach bisherigen Informationen nicht bestehen. 

Fahndung auch mit Hubschrauber

Bei einer sofort eingeleiteten Großfahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber wurden drei Personen in einem Auto gestoppt. Ob es sich bei ihnen um Beteiligte oder Zeugen der Tat handelt, konnte laut Polizei zunächst nicht geklärt werden. «Auch die Hintergründe, die Anzahl der Beteiligten und der Ablauf der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der laufenden umfangreichen Ermittlungen», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die Polizei war gegen 1.50 Uhr wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen alarmiert worden, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

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