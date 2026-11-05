Nach Nebel kommt im Südwesten die Sonne durch
Am Donnerstag lichtet sich der Nebel in Teilen Baden-Württembergs nur zögerlich. Am Nachmittag zeigt sich dann vielerorts die Sonne.
Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg startet trüb in den Donnerstag. Denn teilweise löse sich Nebel am Donnerstag nur zögerlich auf, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Danach gebe es aber viel Sonne am Nachmittag in weiten Teilen des Landes. Die Höchsttemperaturen reichten von 4 Grad auf der Ostalb und in Teilen von Oberschwaben bis 12 Grad in Mannheim.
In der Nacht zum Freitag breite sich dann erneut Nebel aus. Zudem kämen von Südwesten dichtere Wolken sowie in der Früh am südlichen Oberrhein erste Tropfen. Freitags gebe es weiterhin oft Hochnebel. Außerdem sei es auch sonst stark bewölkt. In der Südwesthälfte Baden-Württembergs falle etwas Regen. Die Höchstwerte erreichten 2 Grad auf der Ostalb bis 9 Grad in der Kurpfalz, teilte der DWD mit.
Samstags sei es dann zunächst meist stark bewölkt, vereinzelt regne es noch etwas. Im Laufe des Nachmittags gebe es dann vermehrt Auflockerungen. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf Werte von 7 bis 12 Grad.