So sonnig werden die kommenden Tage im Südwesten
Sonne und Hochnebel wechseln sich in Baden-Württemberg ab, dazu bleibt es kühl. Wann sich der Nebel lichtet und wo der Wind besonders kräftig weht.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wer in Baden-Württemberg unterwegs ist, kann in den kommenden Tagen auf Sonne hoffen - sollte aber eine winddichte, dicke Jacke anhaben. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es böig, in höheren Lagen auch stürmisch werden - bei Temperaturen eher im einstelligen Bereich.
Am Dienstag soll im Südwesten teils die Sonne scheinen, teils halte sich zäher Hochnebel. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenschein bei 3 bis 10 Grad, wie die Fachleute in der Vorhersage auf der DWD-Homepage schreiben.
In der Nacht zum Mittwoch soll sich verbreitet Hochnebel bilden. Im Oberrheingraben komme vielerorts Nebel hinzu. Die Tiefstwerte dürften zwischen plus 5 und minus 1 Grad liegen. In Gipfellagen des Schwarzwaldes seien starke bis stürmische Böen zu erwarten.
Gebietsweise scheint die Sonne
Am Mittwoch zeigt sich der Himmel der Prognose zufolge oft hochnebelartig bewölkt. Die Sonne könnte hier und da aber durchkommen. Im Bergland und unter dem Hochnebel sollen die Temperaturen in der Spitze um 4 Grad liegen. Am nördlichen Oberrhein seien mit Sonne bis 10 Grad drin.
In der Nacht zum Donnerstag ist dem DWD zufolge oft wieder Hochnebel zu erwarten. Die Temperaturen könnten auf bis zu minus 2 Grad sinken. In Lagen um 1.200 Meter seien einzelne starke bis stürmische Böen möglich.
Donnerstag wird es heller
Im Tagesverlauf soll sich der Hochnebel nach und nach auflösen. Vielerorts dürfte es zeitweise sonnig werden, mit Höchstwerten von 4 Grad auf der Ostalb bis knapp 10 Grad in Mannheim. Der Wind wehe schwach aus östlichen Richtungen, im Bergland seien frische Böen möglich.
In der Nacht zum Freitag bildet sich in den Niederungen voraussichtlich teils dichter Nebel, teilten die Meteorologen weiter mit. Sonst bleibe es klar. Die Tiefstwerte sollen zwischen plus 3 und minus 2 Grad liegen.