Nach Nebel viel Sonne und milde Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Auf die Menschen in Hessen wartet ein freundlicher Wochenstart. Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder wird es am Montag meist heiter bis sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad, in höheren Lagen auf etwa 17 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen den Meteorologen zufolge einige hohe Wolken durch, dazu kann sich gebietsweise erneut Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad, in Muldenlagen örtlich bei 3 Grad. Auch am Dienstag zeigt sich das Wetter laut DWD nach Nebelauflösung heiter bis sonnig. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 18 bis 23 Grad.