Alles dabei: Nebel, Regen, Wolken und Sonne in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nebel, Regen, Wolken und auch Sonne: Das Wetter hat in am Wochenende in Hessen vieles im Gepäck. Nach örtlicher Nebelauflösung wird es heute wechselnd bewölkt und im Süden heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Verbreitet gibt es keine Niederschläge und die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.

Der Sonntag wird meist stark bewölkt und es zieht teils schauerartig Regen durch. Die Meteorologen schließen auch Gewitter und lokal Starkregen sowie stürmische Böen nicht aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad. Zum Wochenstart wird es am Montag nach Auflösung teils zäher Nebelfelder wechselnd bewölkt bis heiter. Anfangs könne es noch Sprühregen geben. Die Temperaturen klettern wieder auf maximal 26 Grad.